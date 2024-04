Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Folgemeldung zum Tauchunfall im Rhein bei Kappel

Göppingen (ots)

Der am 24. April 2024 verunfallte Berufstaucher, ist zwischenzeitlich am Freitag, 26.04.2024 in der Klinik verstorben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

