BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Hauptbahnhof Köln

Dortmund (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (16. April) ereignete sich ein tragischer Unfall am Hauptbahnhof Dortmund. Feuerwehrkräfte konnten den Verunfallten bergen. Gegen 00:40 Uhr befand sich ein Schnellzug (ICE 1222) auf dem Weg vom Dortmunder Hauptbahnhof in Richtung Bahnbetriebshof, wo seine Fahrt enden sollte. Nach ca. 100 m habe der ...

mehr