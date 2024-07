POL-NOM: Teil einer Produktionsstätte in Brand geraten

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 13.07.2024 wurde gegen 09:50 Uhr durch eine zufällig vorbeikommende Joggerin ein totes Reh in einem Graben neben einem Fußgängerweg an der Waldrandgrenze "An den Teichen" in 37574 Einbeck gemeldet. Bei Inaugenscheinnahme durch die Polizei und den Jagdberechtigten stellte sich heraus, dass das Reh ein Einschussloch hatte und unerlaubt erlegt wurde. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des ...

