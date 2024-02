Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter öffnet Brief - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag, 03.02.2024, in der Giessenstraße in Bad Säckingen mehrere Briefsendungen geöffnet und auf die Straße geworfen. Der Vorfall wurde von den Bewohnern gegen 17:50 Uhr bemerkt. Die Briefe waren aus den Briefkästen des Mehrfamilienhauses entnommen und unmittelbar dort aufgemacht worden. Aus einer Sendung fehlt ein Damenhemd. Die geöffneten Sendungen lagen verstreut am Boden. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

