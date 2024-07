Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Parensen, Hauptstraße, Dienstag, 16.07.2024, 01.15 Uhr

NORTHEIM (mil)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden Anwohner der Hauptstraße in Parensen durch einen lauten Knall geweckt. Mindestens eine bislang unbekannte Person öffnete gewaltsam die Tür eines Zigarettenautomaten mittels eines bisher unbekannten Sprengkörpers. Anschließend wurden sämtliche Zigaretten, sowie das gesamte Bargeld aus dem Automaten entwendet. Die unbekannte Person konnte unentdeckt in unbekannte Richtung flüchten.

Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zu Art der Sprengung sowie der oder die Täter dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

