Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Räuber überfällt REWE-Markt in Steinkirchen - ohne Beute geflüchtet, Unbekannter schleicht sich unter Vorwand in Stader Einfamilienhaus und entwendet Schmuck

Stade (ots)

1. Unbekannter Räuber überfällt REWE-Markt in Steinkirchen - ohne Beute geflüchtet

Am gestrigen späten Abend gegen kurz nach 22:00 h zum Ladenschluss hat ein bisher unbekannter maskierter Täter den REWE-Markt in Steinkirchen in der Straße "Bürgerei" betreten und den dortigen Kassenbereich aufgesucht. Dort hat er dann eine 25-jährige Kassiererin mit einem Messer bedroht und auf Englisch die Herausgabe von Geld gefordert. Die couragierte junge Frau ging aber nicht auf die Forderung ein und flüchtete von der Kasse. Der Unbekannte ergriff danach die Flucht aus dem Markt in unbekannte Richtung. Beute konnte er nicht erlangen. Die 25-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Eine eingeleitete Fahndung blieb leider bisher ohne Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130 zu melden.

2. Unbekannter schleicht sich unter Vorwand in Stader Einfamilienhaus und entwendet Schmuck

Ein bisher Täter hat sich am gestrigen Nachmittag zwischen 15:45 h und 16:00 h unter dem Vorwand, er müsse eine Wasserleitung überprüfen, Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Krähenkoppel" verschafft und das Seniorenpaar dadurch im Keller gebunden. In der Zwischenzeit hat eine weitere unbekannte Person die Räumlichkeiten im Erdgeschoß und Obergeschoß betreten und diese nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Mit Schmuck und Bargeld als Beute konnten die Täter anschließend in unbekannte Richtung flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Einer der Täter konnte als ca. 170 cm groß und schlank, ca. 30 Jahre alt mit südosteuropäischer Erscheinung beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, ein blaues Hemd und einen dunklen Pullover. Der Mann sprach hochdeutsch.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass fremde Personen auf keinen Fall ins Haus gelassen werden sollten. Hier sollten sich Betroffene immer bei den angeblichen Auftraggebern, wie z. B. Stadt- oder Wasserwerken über die Richtigkeit der Arbeiten informieren und sich einen Ausweis zeigen lassen. Im Zweifelsfall wird empfohlen immer die Polizei zu informieren, damit die eingesetzten Beamten die Arbeiter einer Kontrolle vor Ort unterziehen können. Informieren sie bitte auch ihre Verwandten, Bekannten und Nachbarn über diese immer wieder vorkommende Masche und helfen sie so, derartige Fälle zu verhindern.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit diesem Fall in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell