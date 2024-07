Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von sieben Einbrüchen in Schulen, Kindergärten und Feuerwehrhäusern in der vergangenen Nacht

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht haben bisher unbekannte Einbrecher gleich siebenmal zugeschlagen. Der oder die Täter sind dabei in öffentliche Einrichtungen eingestiegen.

Die Taten im Einzelnen:

In Harsefeld in der Jahnstraße wurde der dortige Kindergarten aufgebrochen und hier u. a. ein Laptop und eine geringe Menge Bargeld entwendet.

In Brest in der Rehfinger Straße sind der oder die Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Innenräume der dortigen Kita Hexenwald eingestiegen und haben dies Räume durchsucht. Was entwendet werden konnte, steht noch nicht abschließend fest.

In Bargstedt haben vermutlich dieselben Einbrecher im Rosenweg eine Terrassentür des Kindergartens Pusteblume aufgehebelt und den Gruppenraum sowie ein Büro durchsucht. Auch hier ist noch unklar was erbeutet wurde.

In Sauensiek in der Straße "Zum Viertelsberg" wurde zwischen Montag, 00 h und heute Morgen, 09:50 h versucht mehrere Türen oder Fenster aufzuheben, was aber misslang. In der Lindenallee wurde bei dem dortigen Kindergarten ein Fenster aufgehebelt und so in das Gebäude eingedrungen. Hier steht derzeit noch nicht genau fest ob und was erbeutet werden konnte. In der gleichen Straße sind die Unbekannten dann noch nach dem gewaltsamen Öffnen einer hinteren Eingangstür in das Feuerwehrgerätehaus eingestiegen und haben dieses durchsucht. Auch hier ist die Beute noch unklar.

In Bliedersdorf haben die Täter dann in der Nottendorfer Straße die Räume des Kindergartens durchsucht nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Hier konnten der oder die Unbekannten dann einen Beamer und einer geringe Menge Bargeld erbeuten.

Der angerichtete Sachschaden an allen sieben Tatorten wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Stader Polizei unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell