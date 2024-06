Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Gummersbach (ots)

Der Fahrer eines Renault hat am Montag (17. Juni), gegen 18:35 Uhr auf der Blücherstraße in Gummersbach im Vorbeifahren einen geparkten Hyundai touchiert. Dabei entstand an dem Hyundai ein Schaden von geschätzt 1500 Euro. Der Renaultfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hindenburgstraße fort. Ein Anwohner hörte den Knall. Er sah einen Mann aus dem Renault aussteigen und um seinen Wagen gehen. Anschließend setzte sich der Mann wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Die Suche im Nahbereich führte die Polizisten zu dem Renault, der im Nahbereich so an einer Mauer abgestellt war, dass der Unfallschaden nicht sofort erkennbar war. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit dunklen Haaren und Bart.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell