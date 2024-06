POL-GM: Zigarettenautomat aufgehebelt

Gummersbach (ots) - In Gummersbach-Berghausen haben Diebe zwischen 17.30 Uhr und 23.40 Uhr am Samstag (15. Juni) ein rotes Pedelec der Marke Mondraker gestohlen. Das Pedelec war mit einem Schloss an einer Laterne an der Bushaltestelle Berghausen gesichert. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 0226181990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261/8199-1212 E-Mail: ...

