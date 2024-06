Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bürogebäude

Wipperfürth (ots)

Um kurz nach Mitternacht am Montag (17.Juni) sind Unbekannte in ein Bürogebäude auf der Hansestraße eingebrochen. Ein Zeuge sah, wie ein weißer Kastenwagen an einer Firma hielt und zwei dunkel gekleidete Personen etwas in den Wagen geladen haben. Anschließend fuhren sie weiter zu dem Bürogebäude, wo sie sich über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafften. Dort durchwühlte sie das Büro und entkamen mit bislang unbekanntem Diebesgut. Die Einbrecher flüchteten in Richtung Wipperfeld. Die Personen waren etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Auf dem weißen Kastenwagen war eine grüne Aufschrift "Gärtner gesucht" zu sehen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

