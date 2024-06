POL-GM: Bargeld und Schmuck bei Einbruch gestohlen

Gummersbach (ots) - Zwischen 3.56 Uhr und 4.07 Uhr am Samstagmorgen (15. Juni) ist ein Unbekannter in eine Tanzschule in der Straße "Am Sängerheim" eingebrochen. Der Einbrecher schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Gebäude. Wie auf Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen ist, durchsuchte der Täter die Räume und entkam mit einem Laptop und einem Tablet. Die Person wird wie folgt beschrieben: augenscheinlich männlich mit Kinnbart und von schlanker ...

