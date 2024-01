Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Mann im Oberhausener Hauptbahnhof

Oberhausen (ots)

Bundespolizisten nahmen am Sonntagnachmittag (31. Dezember), um 15.30 Uhr, einen Mann (37) fest, nach dem per Haftbefehl gesucht wurde. Die Geldstrafe, zu der er verurteilt wurde, konnte er nicht zahlen und wurde an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Der 37-jährige polnische Staatsangehörige fuhr von Münster bis nach Oberhausen ohne Fahrkarte mit dem Zug. Seine Personalien wollte er nicht preisgeben, sodass Beamte der Bundespolizei hinzugerufen wurden. Bei der Personalienfeststellung wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Paderborn nach dem Mann wegen eines begangenen Diebstahls suchte. Das Amtsgericht Lippstadt verurteilte den 37-Jährigen zu einer Geldstrafe von 3580 Euro oder einer ersatzweisen Freiheitsstrafe von 179 Tagen.

Der Mann wurde festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Nach Eröffnung des Haftbefehls gab der Mann bekannt, dass er die Geldstrafe nicht erbringen kann. Demnach wurde er zur Verbüßung seiner Haftstrafe an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Ein Strafverfahren wegen der Leistungserschleichung wurde gegen den Festgenommenen eingeleitet.

