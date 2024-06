POL-GM: Einbrecher suchten Grundschule auf

Wipperfürth (ots) - Auf bisher unbekannte Art und Weise drangen unbekannte Täter am Mittwoch (12. Juni), zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Wipperfürth an der Straße Niederwipper ein. Die Diebe entwendeten zwei Geldbörsen mit Bargeld und verschiedenen Ausweisdokumenten und eine Schmuckschatulle. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. ...

