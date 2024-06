POL-GM: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Engelskirchen (ots) - In der Oststraße in Engelskirchen-Ründeroth sind am Dienstag (11. Juni) ein Radfahrer und zwei E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Die E-Scooter-Fahrer flüchteten von der Unfallstelle. Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 50-jähriger Radfahrer aus Wiehl auf dem Geh- und Radweg in Richtung Wiehlmünden. Zeitgleich fuhren zwei männliche Personen auf einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg in Richtung ...

