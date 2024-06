Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter-Fahrer flüchten nach Unfall mit Radfahrer

Engelskirchen (ots)

In der Oststraße in Engelskirchen-Ründeroth sind am Dienstag (11. Juni) ein Radfahrer und zwei E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Die E-Scooter-Fahrer flüchteten von der Unfallstelle.

Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 50-jähriger Radfahrer aus Wiehl auf dem Geh- und Radweg in Richtung Wiehlmünden. Zeitgleich fuhren zwei männliche Personen auf einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg in Richtung Ründeroth. In einer Kurve kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und den E-Scooter-Fahrern. Die E-Scooter-Fahrer setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der 50-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Fahrer der E-Scooters wird wie folgt beschrieben: circa 1,80-1,85 Meter groß, von normaler Statur, etwa 30 bis 35 Jahre alt. Er hat kurze dunkle Haare und trug eine rote Jacke. Der Beifahrer war ebenfalls zwischen 30 und 35 Jahren alt, kleiner als der Fahrer, hatte kurze blonde Haare und war mit einer beigefarbenen Hose und einem hellen Oberteil bekleidet.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell