POL-PIBIN: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bingen (ots) - Am 23.05.24 gegen 18:45 Uhr wurde in der Ortslage Sponsheim ein augenscheinlich heruntergekommenes Kleinkraftrad, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, durch eine Streife der Polizei Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 16-jährige Fahrer gab an, den Motorroller erst kürzlich erworben zu haben, eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen ergab allerdings, dass das Fahrzeug drei Tage zuvor in Grolsheim als herrenloser ...

mehr