Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weitere Fahrraddiebstähle in Erfurt

Erfurt (ots)

Im Zeitraum vom Freitag den 17.05.2024 bis Samstag den 18.05.2024 wurden erneut zwei hochwertige Fahrräder im Erfurter Stadtgebiet entwendet. Zunächst wurde in der Brühlervorstadt ein Fahrrad aus einem Kofferraum durch Einschlagen der Heckscheibe entwendet und ein Fahrrad im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Krämpfervorstadt gestohlen. Das Beutegut hatte einen Gesamtwert von fast 9.000 EUR. Die Anzeigen wurden durch den ID Süd gegen zunächst unbekannte Täter aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0361 74430 an die Polizei weitergeleitet werden. (FH)

