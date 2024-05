LPI-EF: Aufgeheizte Stimmung

Erfurt (ots) - Eher unschöne Erinnerungen an ihren Aufenthalt in der Thüringer Landeshauptstadt hat ein Ehepaar aus Sachsen im Gepäck. Diese hatten ihren Pkw samt zwei Fahrrädern auf dem Heckträger in der Nacht vom 16.05. zum 17.05. in der Löbervorstadt geparkt. Unbekannte Täter brachen das zusätzlich angebrachte Seilschloss auf und entwendeten folglich ein blaues Damen-Pedelec der Marke Diamant im Wert von ca. 3.000,- Euro. (MF) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

