POL-MA: Mannheim: Rucksack aus geparktem Auto gestohlen- Polizei sucht Zeugen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr wurde in einer Apotheke in Dielheim versucht mit einem gefälschten Rezept an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen. Eine derzeit noch unbekannte männliche Person versuchte an ein Diabetiker-Medikament zu gelangen, welches ersten ...

