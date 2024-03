Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruchserie in Mönchengladbach Rheydt - Erfolgreiche Fahndungsmaßnah-me führt zu einer Festnahme

MG-Rheydt (ots)

Am Samstag, 23.03.2024, im Zeitraum 17:30 bis 19:30 Uhr, brach ein zunächst unbekannter Täter in mehrere Häuser und Geschäftsräume auf der Mühlenstraße und auf der Hauptstraße in Mönchengladbach Rheydt ein. Teilweise blieb es beim Einbruchsversuch. Hierbei wurde er an zwei Objekten bei der Tatbegehung videografiert.

Bei den Einbrüchen erlangte er hauptsächlich Bargeld.

Unter Einbeziehung von starken Einsatzkräften konnte im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen ein 33-Jähriger Mönchengladbacher mit korrespondierender Personenbeschreibung entsprechend der Videoaufzeichnung in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden.

Der 33-Jährige führte noch eine erhebliche Summe Bargeld als Diebesgut und als Einbruchswerkzeug einen Schraubendreher mit. Beides wurde sichergestellt.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mönchengladbacher bereits wegen gleichgelagerter Delikte erheblich polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem bestanden noch zwei Haftbefehle gegen ihn. Der 33-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und am Folgetag einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder weitere Einbrüche, die noch nicht zur Anzeige gebracht worden sind, unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (Bi.)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell