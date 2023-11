Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autos aufgebrochen und Lenkräder entwendet - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17:00 Uhr am Montag und 08:40 Uhr am Dienstag wurden unter anderem in der Theodor-Heuss-Straße und in der Seegasse insgesamt fünf Autos aufgebrochen. Dabei wählte die Täterschaft gezielt Fahrzeuge der Marke BMW aus und stahl aus diesen die Lenkräder. Über eine eingeschlagene Scheibe gelangten sie ins Innere der Fahrzeuge und führten die Diebstähle unter Zuhilfenahme von professionellem Werkzeug aus. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

