Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Korrektur zur Meldung: 59-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ergänzung von Datum und Uhrzeit:

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 20. März, im Bereich Marie-Bernays-Ring / Marie-Juchacz-Straße in Güdderath hat ein 59-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen erlitten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte der Radfahrer gegen 7.30 Uhr die Straße zu überqueren. Etwa zeitgleich fuhr ein Lastwagenfahrer die Marie-Juchacz-Straße in Richtung Odenkirchen-Mitte entlang. Im Bereich des Marie-Bernays-Ring wechselte er auf den Linksabbiegerstreifen und bemerkte den Radfahrer links auf einem Grünstreifen. Daraufhin hielt er an, um ihm das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der 59-Jährige fuhr daraufhin über die Straße und vorne an dem Lastwagen vorbei. In dem Moment fuhr ein vorfahrtsberechtigter 26-jähriger Autofahrer rechts an dem Lastwagen vorbei, um geradeaus weiter in Richtung Odenkirchen-Mitte zu fahren. Trotz einer Vollbremsung des 26-Jährigen, kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem 59-Jährigen, der für den Autofahrer plötzlich von links kommend vor dem Lastwagen seinen Fahrstreifen querte.

Rettungskräfte brachten den Radfahrer schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell