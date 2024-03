Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall in Wickrathberg - Drei Personen schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mönchengladbach (ots)

Ein 83-jähriger Mann, der bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag, 19. März, an der Berger Dorfstraße schwere Verletzungen erlitten hat, ist in der Nacht zu Donnerstag, 21. März, an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an.(JL)

Die erste Pressemitteilung zum Unfallgeschehen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5739246

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell