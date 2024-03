POL-MG: Einbrecher stehlen Sonnenbrillen und Etuis

Mönchengladbach (ots) - Ein 83-jähriger Mann, der bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag, 19. März, an der Berger Dorfstraße schwere Verletzungen erlitten hat, ist in der Nacht zu Donnerstag, 21. März, an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern ...

mehr