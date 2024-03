Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.03.2024, 13:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Dr.-Ehrensberger-Straße. SV: Ein 85-jähriger Fahrradfahrer bog von der Saarlandstraße (aus Rtg. Festhalle) kommend nach rechts in die Dr.-Ehrensberger-Straße ab. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stand in der Dr.-Ehrensberger-Straße an der Haltelinie zur Saarlandstraße. Im Rücken des Fahrzeugführers näherten sich der Einmündung in die Saarlandstraße drei Fahrradfahrer auf dem rechten Gehweg, ein Mann, eine Frau und ein Kind. Das Kind fuhr unerwartet vom Gehweg auf die Fahrbahn, offenbar um diese zu überqueren und kollidierte dabei mit seinem Fahrrad mit dem Rad des 85-Jährigen, der dadurch zu Sturz kam. Er erlitt eine noch nicht näher bekannte Hüftverletzung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Kind entfernte sich von der Unfallstelle im Beisein der beiden Erwachsenen, möglicherweise seiner Eltern.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell