Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B256 in Marienheide-Eberg hat sich am Samstagvormittag (15. Juni) ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 46-jährige Marienheider war um 07:40 Uhr mit seinem Fahrzeug aus Fahrtrichtung Marienheide in Fahrtrichtung Gummersbach unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte die Unfallaufnahme und sicherte die Spurenlage. Die B256 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

