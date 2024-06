Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert in geparktes Auto gekracht

In Gummersbach-Reininghausen in der Straße "Am Sandberg" hat ein alkoholisierter Autofahrer am Samstag (15. Juni) einen Unfall gebaut. Der 39-jährige Autofahrer aus Marienheide fuhr gegen 1.30 Uhr in seinem Hyundai auf der Straße "Am Sandberg". Dabei übersah er einen geparkten VW Golf und stieß mit diesem zusammen. Der 39-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen verlief deutlich positiv. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher.

