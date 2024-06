Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher stehlen Geld

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Almsick;

Tatzeit: zwischen 29.052024, 17.00 Uhr, und 04.06.2024, 17.00 Uhr;

In eine Hütte im Außenbereich der Bauerschaft Almsick in Stadtlohn sind Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang verschafft, indem sie eine Tür aufhebelten. Die Einbrecher entwendeten Münzen aus einer Geldkassette. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell