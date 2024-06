Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Fahrzeug aus Halle entwendet

Legden (ots)

Tatort: Legden, Schwarzer Weg;

Tatzeit: zwischen 02.06.2024, 13.00 Uhr, und 04.06.2024, 13.30 Uhr;

Einen Pkw der Marke Porsche haben Unbekannte in Legden gestohlen. Das Fahrzeug hatte in einer Lagerhalle auf einem Grundstück am Schwarzen Weg gestanden. Dort kam es zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag zu der Tat. Bei dem entwendeten Wagen handelt es sich um ein grau lackiertes Cabriolet vom Typ 911 Carrera 4. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

