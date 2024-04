Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Packstation aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Tostedt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.04.2024, 15 Uhr und Donnerstag, 10.30 Uhr, haben sich Unbekannte an der DHL-Packstation auf dem Aldi-Parkplatz an der Straße Zinnhütte zu schaffen gemacht. Die Täter verursachten einen Schaden von mindestens 2.000 Euro bei dem Versuch, die Schließfächer der Station aufzuhebeln. Nur in einem Fall gelang es ihnen, ein Fach zu öffnen. Ob sich darin ein Paket befand, ist noch unklar.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bei der Packstation aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 404270 bei der Polizei Tostedt zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell