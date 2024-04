Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Bäckereifiliale ++ Buchholz - PKW-Aufbruch ++ Hollenstedt/Staersbeck - Vorfahrt missachtet ++ Buchholz/Steinbeck - Betrunken aufgefahren

Neu Wulmstorf (ots)

Einbruch in Bäckereifiliale

Heute, 17.4.2024, gegen 4:30 Uhr, kam es an der Lindenstraße zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale. Die Täter hebelten zunächst eine Schiebetür auf, um in die Verkaufsräume zu gelangen. Anschließend brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten Wechselgeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lindenstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Buchholz - PKW-Aufbruch

Ein BMW X5 ist in der Nacht zu Dienstag, 16.4.2024, von Dieben aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 8 Uhr machten sich die Täter an dem im Schlehenweg geparkten Fahrzeug zu schaffen. Nachdem sie die Scheinwerfer mit schwarzer Farbe übersprüht und die Alarmanlage außer Kraft gesetzt hatten, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten zahlreiche Fahrzeugteile. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Hollenstedt/Staersbeck - Vorfahrt missachtet

Auf der Langen Straße (K 62) kam es gestern, 16.4.2024, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 9:40 Uhr wollte eine 64-jährige Frau mit ihrem Mercedes die Lange Straße, von der Regesbosteler Straße kommend, überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 61-jährigen Mannes, der mit seinem Mini Cooper von Hollenstedt in Richtung Rahmstorf auf der Kreisstraße unterwegs war. Der Cooper prallte in die Seite des Mercedes und wurde in den Seitenraum geschleudert.

Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Mini Cooper wurde schwer verletzt. Nachdem die Feuerwehr ihn aus dem Fahrzeug befreit hatte, wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die Kreisstraße 62 voll gesperrt. den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 50.000 EUR.

Buchholz/Steinbeck - Betrunken aufgefahren

Im Seppenser Mühlenweg kam es am Dienstag, 16.4.2024, gegen 14:15 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein 40-jähriger Mann musste mit seinem Nissan verkehrsbedingt anhalten. Ein 58-Jähriger, der mit seinem Opel hinter ihm unterwegs war, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 58-Jährige alkoholisiert war. Er erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

