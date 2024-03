Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung in Ückendorf/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einer räuberischen Erpressung am Donnerstagabend, 7. März 2023, Zeugen. Ein 17 Jahre alter Gelsenkirchener hatte gegen 18 Uhr den Notruf gewählt, weil er vor einem Kiosk auf der Bochumer Straße Hilfe brauchte. Als die Beamten eintrafen, sagte er, dass er kurz zuvor von einer größeren Gruppe Jugendlicher umzingelt und ausgeraubt worden sei. Die Tatverdächtigen hätten ihm die Geldbörse geraubt und ihn mit Fäusten geschlagen. Anschließend seien sie in Richtung Neustadt geflüchtet. Einer der Tatverdächtigen, die alle zwischen 13 und 19 Jahre alt waren, sei etwa 1,70 Meter groß und etwas dicker gewesen. Er hatte schwarze Haare und trug dunkle Oberbekleidung, eine Jeans und eine Umhängetasche. Hinweise zu der Tat oder den Verdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

