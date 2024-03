Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung/Wer kennt den mutmaßlichen Ladendieb?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit zwei Bildern nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Dienstag, 22. August 2023, zwischen 18.05 Uhr und 18.30 Uhr, Waren in zwei Geschäften auf der Bahnhofstraße in der Altstadt mitgenommen zu haben, ohne dafür zu bezahlen. Nach bisherigen Ermittlungen hat der Unbekannte zunächst Kleidung in einem Sportgeschäft entwendet. Anschließend griff er in einer Parfümerie zu und ging wieder zurück in das Sportgeschäft. Als er dort erneut Kleidung einstecken wollte, wurde er von einer Angestellten beobachtet und angesprochen. Daraufhin lief der Tatverdächtige weg und ließ die Beute in einer Tasche zurück. Bei einer der Taten wurde der Verdächtige gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Aufnahmen nun zur Veröffentlichung freigegeben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Bilder und eine Personenbeschreibung finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/129279

