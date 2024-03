Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor falschen Fernsehtechnikern

Gelsenkirchen (ots)

Trickdiebe haben am Montag, 4. März 2024, eine 86-Jährige in ihrer Wohnung in der Feldmark überrumpelt und bestohlen. Die beiden Unbekannten klingelten gegen 11.50 Uhr bei der Gelsenkirchenerin und gaben sich als Fernsehtechniker aus, die sich nach Problemen mit dem Fernseher der Seniorin erkundigten. Die 86-Jährige ließ die Männer daraufhin in ihre Wohnräume an der Hans-Böckler-Allee ein. Während einer der Täter die Frau ablenkte, stahl der andere Schmuck. Anschließend verließen die Männer die Wohnung in unbekannte Richtung. Zeugen werden nun gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei zu melden. Einer der Gesuchten ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine schmale Statur und trug zur Tatzeit ein rosafarbenes Hemd. Der andere Täter ist ungefähr 35 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß, hat eine breite Statur sowie schwarze Haare und einen Vollbart. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 12 unter 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Die Polizei warnt vor solchen dreisten Trickbetrügern: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie oder Freunde und alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

