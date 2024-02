Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Tür zu Lagerraum aufgehebelt

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße;

Tatzeit: zwischen 21.02.2024, 14.00 Uhr, und 22.02.2023, 06.45 Uhr;

In das Nebengebäude eines Verbrauchermarktes eingedrungen sind Unbekannte in Vreden. Die Täter hatten sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht, um hineinzukommen. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Beute. Dieser liegt auf einem Grundstück an der Ottensteiner Straße; die Tat ereignete sich dort zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell