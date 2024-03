Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach Fußballspiel

Gelsenkirchen (ots)

Eigentlich waren die beiden Mannschaften am Mittwochabend, 6. März 2024, zum Fußball verabredet, am Ende war es laut Zeugen eher ein Boxkampf. Die Einsatzkräfte der Polizei waren um 21.25 Uhr zum Sportplatz am Trinenkamp in Bismarck gerufen worden. Vor Ort gab der Schiedsrichter der Partie zu Protokoll, dass es in der 90. Spielminute zu einem Streit gekommen sei, der dann in einer Schlägerei endete. Daraufhin habe er das Spiel abgebrochen. Ein 26-Jähriger Spieler wurde durch das Team eines Rettungswagens vor Ort medizinisch versorgt und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten sicherten vor Ort Die Personalien der betroffenen Spieler, die zum Großteil schon nicht mehr vor Ort waren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell