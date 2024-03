Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Anderes Auto ausgebremst - Fahrzeug sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener hat am Montag, 4. März 2024, in Heßler gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen und damit einen Polizei-Einsatz ausgelöst. Gegen 17.20 Uhr hatte ein 26-Jähriger die 110 gewählt. Er war laut eigenen Angaben mit seinem Auto in der Straße "Am Maibusch" unterwegs, als ihn ein anderes Auto überholt, geschnitten und wenig später ruckartig ausgebremst hatte. Der Gelsenkirchener betätigte daraufhin die Lichthupe. Der andere Wagen, ein Ford, drehte nun im Kreuzungsbereich der "Holtgrawenstraße" und setzte sich wieder hinter das Auto des 26-Jährigen. In Höhe einer Mittelinsel versperrte der Ford dem Auto des Gelsenkircheners den Weg. Der 31-jährige Fahrer stieg aus und beabsichtigte, die Fahrertür des Gelsenkircheners zu öffnen, die allerdings verschlossen war. Dann schlug er gegen die Seitenscheibe des Autos und flüchtete anschließend.

Aufgrund des Nummernschildes und Zeugenhinweisen konnte der Fahrer von den Beamten wenig später ausfindig gemacht werden. Der Ford wurde als Beweismittel sichergestellt, der Führerschein des 31-jährigen Gelsenkircheners wurde beschlagnahmt. Außerdem fertigten die Beamten eine Strafanzeige gegen den 31-jährigen Gelsenkirchener.

