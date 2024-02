Roßdorf (ots) - Am Dienstag (20.02.) um 16:38 Uhr ereignete sich auf der B38 in Höhe Roßdorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, hierbei wurde ein 41-jähriger PKW-Fahrer leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 21-jährige LKW-Fahrer die B38 in Fahrtrichtung Roßdorf und hielt dort ordnungsgemäß an einer roten Baustellenampel an. Dahinter fuhr ein schwarzer Hyundai Kona auf ...

