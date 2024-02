Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: 320 Meter Kupferkabel entwendet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Bessungen (ots)

Rund 320 Meter Kupferkabel entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (18.2.) von einer Baustelle in der Ludwigshöhstraße. Wie die ungebetenen Gäste auf das Gelände gelangen konnten und wie hoch der Schaden ist, den sie hinterließen, ist noch nicht abschließend geklärt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

