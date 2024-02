POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Praxisräume

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (10.02.2024, 21.00 Uhr) und Sonntag (11.02.2024, 08.00 Uhr) in das Bürogebäude eines Bowlingcenters in Oelde an der Von-Büren-Allee eingebrochen. Über eine Scheibe verschafften sie sich gewaltsam Zugang, durchwühlten die Büroräume, stahlen Geld und Alkoholika und flüchteten. Auch in einen Lagercontainer auf dem Gelände des Centers wurde eingebrochen. ...

