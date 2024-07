Polizeiinspektion Stade

Zwei Verkaufsautomaten für Snacks wurden in der Nacht zu Dienstag in Drochtersen und Düdenbüttel beschädigt. Am Schwimmbad in Drochtersen versuchten Unbekannte einen öffentlich zugänglichen Verkaufsautomaten gewaltsam zu öffnen. Bei dem Aufhebelversuch entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 EUR. Um 00:54 Uhr wurde die Stromversorgung eines Verkaufsautomaten in der Hauptstraße 15 in Dudenbüttel unterbrochen. Hier erlangten der oder die unbekannten Täter eine geringe Summe Bargeld aus dem Automaten. Der entstandene Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes deutlich.

Wer Hinweise zu einer der Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Stade unter 04141/1020.

