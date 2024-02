Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (09.02.2024) vier Männer im Alter von 21, 24, 27 und 30 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten beobachteten die Tatverdächtigen, die sich auffällig verhielten, gegen 19.00 Uhr in der Klett-Passage und kontrollierten sie. Dabei beschlagnahmten sie neben rund 60 rezeptpflichtigen Tabletten rund 60 Gramm Haschisch und 15 Tabletten mutmaßliches Ecstasy. Bei dem 21-Jährigen fanden die Polizisten ebenfalls rund 60 Tabletten mutmaßliches Ecstasy, knapp zehn Gramm Haschisch, rund 190 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie Verpackungsmaterial. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten drei der Männer wieder auf freien Fuß. Der 21 Jahre alte Mann, dessen Staatsangehörigkeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen ist, wurde am Samstag (10.02.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

