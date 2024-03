POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer schwer verletzt

Dieblich, Kondertal (ots) - Am 03.03.2024, gegen 18:35 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin die B49 aus Dieblich kommend in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe der Einmündung Kondertal hielt zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus in Fahrtrichtung Dieblich. Ein 8-jähriges Kind verließ den Bus und versuchte hinter dem Bus die B49 zu queren. Dabei wurde es von dem vorbeifahrenden PKW ...

