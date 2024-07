Polizeiinspektion Stade

POL-STD: A26

Horneburg: Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

Horneburg (ots)

Am Sonntag gegen 21 Uhr meldete sich ein 57-jähriger Nottensdorfer über den Notruf bei der Polizei und meldete eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Autobahnabfahrt Horneburg. Demnach war ein Ford Kuga von der Richtungsfahrbahn Hamburg an der Anschlussstelle Horneburg abgefahren und im Abfahrtsbereich mit der Leitplanke kollidiert. Der Fahrer des Fords habe die Schäden an der Leitplanke und seinem Pkw zwar begutachtet, entfernte sich schließlich aber unerlaubt von der Unfallstelle. Der Zeuge hatte den Beamten ein Kennzeichen mitgeteilt, woraufhin sich eine Funkstreife zur Halteranschrift in Buxtehude begab. Zeitgleich mit den Beamten traf der beschädigte Ford Kuga ein, am Steuer saß ein 56-jähriger Buxtehuder. Schnell ergab sich für die Beamten der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung, daher wurde der Mann vorsorglich als Beschuldigter einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einer Verkehrsunfallflucht belehrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,9 Promille. Dem Mann wurde im EKB eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Der Buxtehuder räumte seine Unfallfahrt und den Alkoholkonsum gegenüber den Beamten ein. Die entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 5.000 EUR geschätzt.

