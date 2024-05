POL-HB: Nr.:0301 --Räuber-Duo mit Reizgas und Batman-Kappe

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Steffensweg, Erasmusstraße Zeit: 28.05.24, 23.50 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen zwei Einbrecher in einen Supermarkt in Walle ein und entwendeten Alkohol und Zigaretten. Die Polizei konnte die Täter noch auf ihrer Flucht festnehmen. Mit einem Gullydeckel verschaffte sich das kriminelle Duo Zugang, indem sie ihn in die Schiebetür des Einkaufszentrums in der ...

