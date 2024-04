Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallverursacher rastet aus

Auf sein eigenes Auto trat ein 26jährer Mann Samstagnachmittag nach einem Auffahrunfall ein.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr war der 26jährige in der Furttenbachstraße mit seinem Audi A6 auf den VW T-Roc eine 59jährigen aufgefahren. Dabei entstand nur geringer Sachschaden. Beide Beteiligten warteten vor Ort auf die polizeiliche Aufnahme. Als eine Streife des Polizeireviers Ulm-West sich der Sache annehmen wollte, steigerte sich der Unfallverursache in einen Wutausbruch hinein. Der äußerte sich in Tritt- und Spucktriaden gegen seinen Audi. Die Ursache für sein Verhalten vermuteten die Beamten in seinem Zustand: Der Mann stand deutlich unter der Einwirkung von Cannabis. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst. Nachdem die Wutausbrüche auch nach Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme nicht abklangen, musste der 26jährige den Nachmittag und die folgende Nacht auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle zubringen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein musste er der Polizei aushändigen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0820552)

