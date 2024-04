Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf Taxi geklettert

Eine unangenehme Bekanntschaft machte ein Taxifahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Münsterplatz

Ulm (ots)

Kurz nach 3 Uhr näherten sich mehrere junge Männer mit südländischem Aussehen seinem Taxi. Einer aus der Gruppe stieg plötzlich über die Motorhaube auf das Dach Mercedes. Der sichtlich überraschte 21jährige Taxifahrer wollte daraufhin aussteigen und den Mann vom Dach ziehen. Ein Öffnen der Fahrertüre gelang ihm aber zunächst nicht, weil die anderen Begleiter des Kletterers sich gegen seine Türe lehnten. Erst nach einigen Versuchen war es ihm möglich, aus dem Taxi auszusteigen und den auf dem Dach liegenden zu fassen. Die anderen aus der Gruppe schlugen daraufhin auf den Taxifahrer ein. Als Schlagwerkzeug kam auch eine Glasflasche zum Einsatz. Nachdem der 21jährige Fahrer niedergeschlagen auf dem Boden lag, flüchtete ein Teil der Gruppe zu Fuß in Richtung Blau. Einer der Südländer nutzte die Situation und setzte sich kurzerhand ans Steuer des Taxis und fuhr seinen Kumpels hinterher. Die Fahrt endete an der Einmündung zur Lautengasse. Dort versperrte ihm ein geparktes Auto den Weg. Inzwischen waren der Taxifahrer und der Türsteher einer dort befindlichen Gaststätte dem Taxi hinterhergerannt. Der Türsteher war auf die Szene aufmerksam geeworden. Beiden gelang es den Autodieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Den Übeltäter erwartet jetzt nicht nur eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Gegen ihn wird auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Einen Führerschein besitzt er nicht. Der 22jährige Afghane musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen vor er seinen Heimweg antreten konnte. Wieder im Besitz seines Taxis erwartete den Fahrer eine weitere böse Überraschung. Offensichtlich hatte einer aus der Gruppe seine Geldbörse mit seinen Einnahmen entwendet. Im Geldbeutel war ein dreistelliger Eurobetrag. Ob an dem Mercedes ein Schaden entstanden ist, muss erst noch geklärt werden. Scheinbar zufällig kam nach der Tat nochmals ein Mitglied aus der auffälligen Personengruppe am Ort des Geschehens vorbei. Er hatte dabei offensichtlich die Rechnung ohne den hilfsbereiten Türsteher gemacht. Der erkannte ihn und hielt ihn fest. So konnte der zweite Beteiligte, ein 23jähriger Afghane, auch der Polizei übergeben werden. Die strafrechtliche Beurteilung des Sachverhaltes ist noch nicht abgeschlossen. Möglich wäre, dass die Täter den Fahrer berauben wollten und mit wesentlich höheren Strafen rechnen müssen, als bislang bekannt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0824122)

