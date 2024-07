Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Werkstattanbau geriet in Brand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

Am Mittwoch um 08:18 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße An den Kreuzsteinen alarmiert. In einem massiven Werkstattanbau war ein Feuer ausgebrochen, die Werkstatt brannte weitestgehend aus. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Einsatzkräfte auf 50.000 Euro. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, am Wohnhaus entstand ebenfalls kein Schaden. Brandursächlich könnte der unsachgemäße Umgang mit einem gasbetriebenen Lötkolben gewesen sein, mit welchem zuvor gearbeitet worden war. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und beschlagnahmte den Brandort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell