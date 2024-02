Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Vorläufig festgenommen

Iffezheim (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde am Sonntag ein Mittzwanziger vorläufig festgenommen. Der Mann soll dabei beobachtet worden sein, wie er kurz nach 16 Uhr in der Hügelsheimer Straße ein Fahrrad entwendet, es nach wenigen Metern mangels Fahrtauglichkeit zurückgelassen haben und im Anschluss in eine nahegelegene Unterkunft gegangen sein soll. Durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Rastatt wurde der Mann in der Unterkunft angetroffen, wobei ein angerauchter Joint bei ihm aufgefunden wurde und er offenbar weitere Betäubungsmittel schluckte. Der 25-Jährige suchte im Anschluss sein Glück durch Flucht aus einem Fenster. Obwohl noch versucht wurde, ihn daran zu hindern, stürzte er rund drei Meter tief und verletzte sich leicht. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnte er gestellt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

