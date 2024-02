Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mutmaßlicher Einbrecher gefasst - Nachtragsmeldung

Bühl (ots)

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 36-Jährige mit weiteren Einbruchsdiebstählen in Verbindung stehen dürfte. Durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, der nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter auch erlassen wurde. Der mutmaßliche Einbrecher wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt dauern an.

/ag

Ursprungsmeldung vom 16.02.2024, 10:17 Uhr

POL-OG: Bühl - Mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Bühl Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr in der Meisenstraße. Ein zunächst unbekannter Einbrecher wollte mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoss des Anwesens einschlagen. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Anwesen. Nachdem dies offensichtlich misslang flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Martin-Luther-Straße. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 36-Jährige im Bereich der Unterführung zur K3749 von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Er wurde bis zur Klärung einer möglichen Haftbefehlsstellung durch die zuständige Staatsanwaltschaft in Polizeigewahrsam genommen. Beim Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden um Hinweise unter der Rufnummer 0781 21-2820 gebeten.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell